Тренер: пловец Беляев завоевал серебро чемпионата мира в тяжелейших погодных условиях

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Кванджу в плавании на открытой воде на дистанции 25 км в тяжелейших погодных условиях, которые чуть не привели к отмене соревнований. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Сергей Бурков.

Беляев преодолел дистанцию за 4 часа 51 минуту 6,5 секунды. Победителем стал француз Аксель Реймон, который опередил россиянина на 0,3 секунды.

"Заплыв шел так, как мы и предполагали, хотя погода была отвратительная: соревнования шли при проливном дожде, сильном ветре. Все было на грани, дистанцию из-за больших волн могли даже закрыть, - сказал Бурков. - Условия были тяжелыми, но мы справились со своими задачами, грамотно все спланировали с питанием, не было ни одного прокола".

"Кирилл отработал так, как и должен был, все прошло по плану. На чемпионате Европы он завоевал серебро, здесь конкуренция была еще выше, ведь на этот раз среди конкурентов были сильные спортсмены из Америки, Австралии, Бразилии. Остался небольшой осадок от того, что нет золота, но ничего страшного, считаю, что выступление отличное, второе место на чемпионате мира - очень даже хорошо. Я ему сказал, что "золотым" он будет на Олимпийских играх", - добавил тренер, отметив, что в борьбе за первое место спортсмен уступил французу финишное касание.

25 км - неолимпийская дистанция, Беляеву еще предстоит отбор на дистанции 10 км, в которой будут разыгрываться медали на Играх 2020 года в Токио.

На чемпионате мира серебро Беляева стало единственной медалью команды России по плаванию на открытой воде. Всего в Кванджу на открытой воде было разыграно семь комплектов наград. "В целом все выступили на своем должном уровне, завала не было ни у кого ни на одной дистанции. Подготовка к чемпионату мира, считаю, прошла по плану", - заметил Бурков.