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Бокс

Британец Ярд заявил, что планирует завоевать титул чемпиона мира по боксу в России

24 августа в Челябинске британец проведет поединок против Сергея Ковалева
Энтони Ярд AP Photo/Steven Paston
Описание
Энтони Ярд
© AP Photo/Steven Paston

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Британец Энтони Ярд планирует победить чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева на родине соперника. Слова Ярда ТАСС предоставила промоутерская компания Main Events.

"Ковалев заслужил провести защиту титула в своей стране, - сказал Ярд. - Но что я знаю наверняка, так это то, что я заберу чемпионский пояс в Англию. Настало мое время, я покажу всему миру, чего стою. Я собираюсь реализовать свою мечту в России".

Бой Ковалев - Ярд пройдет 24 августа в Челябинске. На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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