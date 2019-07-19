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Летние олимпийские виды спорта

Одиннадцать российских легкоатлетов выступят на юношеском Олимпийском фестивале в Баку

Всего будет представлено 10 видов спорта

ТАСС, 19 июля. Одиннадцать россиян выступят в соревнованиях по легкой атлетике на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, который пройдет в Баку. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В состав команды вошли Владислав Александрин (тройной прыжок), Семен Бородаев (метание диска, толкание ядра), Федор Иванов (бег на 400 м с барьерами), Виолетта Игнатьева (метание диска), Мария Кочанова (тройной прыжок), Дарья Кушнир (прыжок в длину), Олеся Солдатова (бег на 400 м), Ольга Топольскова (бег на 400 м с барьерами), Аделина Халикова (прыжок в высоту), Виктория Червякова (метание копья) и Дарья Шинкевич (метание ядра). Кроме того, сборная России примет участие в женской эстафете преследования (400 м + 300 м + 200 м + 100 м).

В фестивале, который пройдет с 21 по 27 июля, примут участие спортсмены от 14 до 18 лет из 50 стран. Помимо легкой атлетики на фестивале также будут представлены спортивная гимнастика, велоспорт, плавание, баскетбол, гандбол, дзюдо, теннис, волейбол и борьба. Соревнования по легкой атлетике состоятся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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Летние олимпийские виды спорта
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