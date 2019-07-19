Глава FIG поблагодарил Россию за проведение юниорского ЧМ по художественной гимнастике

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мировое гимнастическое сообщество выражает признательность России за проведение в Москве первого чемпионата по художественной гимнастике среди юниорок. Об этом заявил президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, чьи слова приводит пресс-служба оргкомитета соревнований.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве в недавно открывшемся Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 19 по 21 июля.

"Этот чемпионат мира среди юниорок первый, он был создан с целью развития юных спортсменок, чтобы дать им шанс мечтать и верить, - отметил Ватанабэ. - Эти соревнования - отличная возможность гимнасткам получить опыт на мировой арене. Некоторые из них будут соревноваться среди сеньорок в следующем году и даже могут рассчитывать на участие в Олимпийских играх в Токио".

"Сообщество гимнастики признательно Федерации гимнастики России и Москве за предложение провести это соревнование. Нам оказана большая честь, что первым соревнованием, которое пройдет в этом уникальном дворце, станет чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Эта прекрасная арена, посвященная художественной гимнастике, - мечта всех гимнасток мира", - заметил глава FIG.

В индивидуальной программе выступят 137 гимнасток, в групповых упражнениях - 186. Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и одну командную награду.