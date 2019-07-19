Колобков: на юниорском ЧМ по художественной гимнастике выступают будущие чемпионы ОИ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что среди участниц первого в истории юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике, который стартовал в пятницу в Москве, есть спортсменки, которые в будущем станут обладательницами золотых медалей Олимпийских игр. Слова Колобкова приводит пресс-служба турнира.

"Художественная гимнастика - один из самых изящных и зрелищных видов спорта, который за сравнительно небольшой срок завоевал мировое признание и многочисленных поклонников во всех уголках земного шара, - считает Колобков. - Именно наша страна является родоначальницей художественной гимнастики - вида спорта, включенного в программу Олимпийских игр. Поэтому символично, что первое в истории первенство мира среди юниорок пройдет в Москве".

"Уверен, предстоящие соревнования порадуют нас красотой, грацией и высокими результатами, мы увидим одаренных молодых спортсменок из разных стран, будущих олимпийских чемпионок", - отметил министр спорта.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 19 по 21 июля. В индивидуальной программе выступят 137 гимнасток, в групповых упражнениях - 186. Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и один - в команде.