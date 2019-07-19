"Оренбург" в субботу закончит работы на домашнем стадионе для проведения матчей РПЛ

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Работы на стадионе "Газовик" для проведения домашних матчей "Оренбурга" в рамках чемпионата России по футболу будут завершены в субботу. Об этом ТАСС в пятницу по телефону заявил член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

7 июля спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин в эфире канала "Матч ТВ" заявил, что стадион не прошел процедуру лицензирования и "Оренбург" будет проводить домашние игры в Самаре на стадионе "Самара-Арена". Спустя два дня на пресс-конференции в ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига получила письмо от президента "Оренбурга" Владимира Кияева с гарантиями устранения проблем, которые не позволяют местному стадиону принимать матчи чемпионата России.

Первый домашний матч в новом сезоне чемпионата России "Оренбург" проведет 28 июля против петербургского "Зенита".

"РПЛ еще не сообщила нам о месте проведения матча, - сказал Столыпин. - Работы по устранению проблем, указанных лигой, уже заканчиваются, думаю, завтра завершатся полностью. Скорее всего, с "Зенитом" сыграем в Оренбурге".