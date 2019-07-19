Колобкову разрешено участвовать в деятельности набсовета оргкомитета ЧМ-2022 по волейболу

ТАСС, 19 июля. Министру спорта России Павлу Колобкову разрешено на безвозмездной основе участвовать в деятельности наблюдательного совета организационного комитета чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Помимо Колобкова разрешение участвовать в деятельности наблюдательного совета оргкомитета турнира получили заместитель министра финансов России Антон Котяков, начальник управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий Министерства внутренних дел России Леонид Гербановский, директор департамента регионального развития Министерства экономического развития России Игорь Егоров, директор департамента координации подготовки к крупным международным мероприятиям Министерства спорта России Светлана Миронова и заместитель директора департамента по правам человека и гуманитарному сотрудничеству Министерства иностранных дел России Михаил Хорев.

Решение отдать России право проведения чемпионата мира было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Турнир пройдет в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В мае стало известно, что матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе, еще два города определятся позднее. Мужской чемпионат мира по волейболу Россия примет впервые, в СССР он проходил дважды - в 1952 и 1978 годах.