Шляхтин: легкоатлетка Игнатьева достойна роли знаменосца на Олимпийском фестивале

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Легкоатлетка Виолетта Игнатьева достойна роли знаменосца сборной России на церемонии открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Об этом в пятницу заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Летний Европейский юношеский фестиваль состоится в Баку 21-27 июля. 17-летняя Игнатьева является победительницей первенства Европы среди юношей и девушек до 18 лет и серебряным призером юношеских Олимпийских игр в метании диска.

"Для российской легкой атлетики это большая честь и, конечно, ответственность - в непростые для "королевы спорта" времена знамя страны понесет легкоатлетка, это для нас - дополнительное внимание к нашему виду спорта, такой важный и значимый момент. Виолетта своими победами, трудом, отношением к делу и преданностью легкой атлетике доказала, что она достойна этого. Буду следить за церемонией открытия, смотреть трансляцию. Уверен, у всех российских легкоатлетов, которые увидят Виолетту, несущую флаг России, гордость за наш вид спорта будет зашкаливать", - сказал Шляхтин.

Ранее стало известно, что российские легкоатлеты выступят на соревнованиях Баку под национальным флагом. Из-за наложенных в ноябре 2015 года на ВФЛА санкций отечественные легкоатлеты выступают на международных стартах под нейтральным флагом.