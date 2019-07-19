Велогонщик Роан пропал на час на этапе "Тур де Франс"

ТАСС, 19 июля. Австралиец Деннис Роан, выступающий за команду Bahrain-Merida, пропал из вида на час на 12-м этапе престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.

Протяженность 12-го этапа "Тур де Франс" составляла 209,5 км между французскими городами Тулуза и Баньер-де-Бигор. По информации издания, 29-летний спортсмен пропал из виду за 80 км до финиша. Команда велогонщика пыталась обнаружить Роана, однако смогла добиться успеха лишь через час. Как стало известно, Роан предпочел сняться с гонки и преодолеть оставшийся путь до финиша на машине.

Причина такого поведения австралийского велогонщика не уточняется. Команда спортсмена также воздержалась от комментариев о ситуации, заявив, что Роан обладал идеальной функциональной готовностью.

Роан является победителем четырех этапов Гранд тура ("Джиро д'Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании"), также в его активе три золотые медали чемпионатов мира по велогонкам на шоссе.

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Герайнт Томас, выступавший за команду Sky.