VAR впервые будет использован в РПЛ в онлайн-режиме на матче "Динамо" - "Рубин"

ТАСС, 19 июля. Российский футбольный союз (РФС) одобрил использование системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), первым из которых станет встреча столичного "Динамо" и казанского "Рубина", игра состоится 21 июля в Москве на стадионе в Петровском парке. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков, слова которого приводит пресс-служба организации.

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин говорил о задаче запустить систему VAR с первого тура. 15 июля на матче чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином" (1:1) VAR использовался в офлайн-режиме. Система пока не применялась на матчах РПЛ в онлайн-режиме.

"РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет "Динамо" - "Рубин", - сказал глава РФС.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 в рамках Кубка России, а также применялась в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.