Свищев назвал правильным решение отменить регбийный матч между сборными Грузии и России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Отмена товарищеского матча между сборными Грузии и России по регби, который должен был пройти 27 августа в Тбилиси, является правильным решением. Таким мнением с ТАСС поделился член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член попечительского совета Федерации регби России (ФРР) Дмитрий Свищев.

Причиной отмены матча послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обращалась в МИД РФ за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды.

"В сегодняшней ситуации озвученное решение, наверное, является единственно правильным. По всем международным правилам страна-организатор любого спортивного мероприятия обязана гарантировать безопасность. Спорт - это определенные эмоции, в Грузии любят и понимают регби, поэтому грузинской стороне было бы проблематично организовать безопасность наших спортсменов. Думаю, наша сборная, которая продолжает подготовку к Кубку мира в Японии (турнир пройдет с 20 сентября по 2 ноября - прим. ТАСС), найдет место, где сможет провести товарищеский матч в комфортных и безопасных условиях", - заявил Свищев.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.