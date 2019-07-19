Мамедов: медали Дериглазовой и Биды компенсировали неудачи первого дня ЧМ по фехтованию

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Золото рапиристки Инны Дериглазовой и серебро шпажиста Сергея Биды компенсировали неудачу первого безмедального дня сборной России на чемпионате мира в Будапеште. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер команды Ильгар Мамедов.

В финале 29-летняя Дериглазова одержала победу над 25-летней француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11. Бида уступил в финале венгру венгру Гергею Шиклоши со счетом 14:15 и стал обладателем первой в карьере серебряной медали чемпионата мира в индивидуальном турнире. В первый день соревнований саблисты и шпажистки не завоевали ни одной награды.

"Когда день заканчивается так, как сегодня - срабатывает закон компенсации, как будто никому ничего накануне не отдал. Хотелось бы, чтобы таких дней, как вчера, у нас больше не было. Это не просто чемпионат мира или самый главный старт сезона, это - предолимпийский чемпионат", - подчеркнул Мамедов.

"Дериглазова в очередной раз подтвердила - она сильнейшая в мире, в тяжелой борьбе в полуфинале выиграла у итальянки Элизы ди Франчиски, которая не позволила ей месяц назад выиграть на чемпионате Европы. Тот самый случай, когда лучше проиграть на Европе, но стать сильнейшей в мире", - сказал Мамедов.

"Что касается Сергея Биды, то сначала мы порадовались, когда он попал в четверку - медаль есть, уже хорошо. Когда он вышел в финал, снова порадовались, но когда в финале вел 13:10, у нас уже появилась надежда с золотым отливом. Да, пропустил, да, обидно, но он хорошо фехтовал и подарил всем нам большую радость. Сегодня был его день", - подчеркнул Мамедов.

Индивидуальный турнир чемпионата Европы завершится 20 июля, 21 июля начнутся командные соревнования. Турнир завершится 23 июля.