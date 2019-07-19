Барамидзе: сборная России не собирается останавливаться после победы на ЧМ среди лиц с ЦП

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу не собирается останавливаться на достигнутом после победы на чемпионате мира среди лиц с церебральным параличом (ЦП). Об этом ТАСС рассказал в пятницу по телефону главный тренер команды Автандил Барамидзе.

В пятницу сборная России победила команду Украины со счетом 3:1 в финальном матче турнира. В группе D российские футболисты победили во всех трех встречах. В четвертьфинале команда России разгромила сборную Аргентины (5:0), а в полуфинале оказалась сильнее англичан (3:0).

"Была проведена сумасшедшая работа, хочу поблагодарить за поддержку министра спорта, Паралимпийский комитет, Российский футбольный союз, огромный поклон за помощь Станиславу Черчесову. Было 16 команд, слабых соперников на чемпионате мира нет, но прошли ровно, до финальной игры не пропустили ни одного мяча, но пришлось в финале пропустить, бывает. Главное, что у нас молодая команда и мы находимся на правильном пути, но будем стараться не останавливаться на этом", - сказал Барамидзе.

"Финальные матчи всегда тяжелы психологически. У Украины достойная команда, показала хорошую игру, но мы тоже показали достойную игру, сегодня нам повезло - мы сильнейшие", - добавил главный тренер сборной.

Футбольные матчи среди лиц с ЦП проводятся в формате "7 на 7" на поле размером 75х55 м, ширина ворот - 5 м, высота - 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года.