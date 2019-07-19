В поиске альтернативы. Федерация регби России отменила товарищеский матч сборной в Тбилиси

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тестовый матч сборных России и Грузии, который должен был пройти 27 августа в Тбилиси в рамках подготовки команд к Кубку мира по регби 2019 года, не состоится из соображений безопасности. Федерация регби России (ФРР) занимается поиском нового соперника для подготовки ко второму в истории сборной Кубку миру.

Команды России и Грузии имеют долгую историю противостояния, где грузинские регбисты являются очевидными фаворитами. При 23 проведенных играх россияне смогли одержать лишь одну победу в 1993 году (15:9), а также один раз сыграли вничью в 2002 году (12:12). Последний раз команды играли 17 марта в Краснодаре в рамках чемпионата Европы, команда Грузии победила со счетом 22:6, став лучшей по итогам чемпионата. Команда Грузии является одной из сильнейших сборных в Европе, поэтому товарищеский матч в преддверии Кубка мира стал бы серьезной проверкой для сборной России.

После 2008 года из-за напряженной политической ситуации некоторые игры команд проводились на нейтральной территории. В 2009 году матч Кубка европейских наций между сборными Грузии и России был проведен в украинском Мариуполе, в 2010 году встреча состоялась в турецком Трабзоне.

Второй раз в истории сборная России смогла отобраться на Кубок мира по регби, который пройдет осенью 2019 года в Японии. Товарищеская игра россиян с командой Грузии была назначена на 27 августа и должна была пройти в Тбилиси, куда российская сборная не раз приезжала. Вопрос о проведении матча стоял особенно остро в свете напряженной политической обстановки в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне недавнего скандала с российской делегацией на генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию, также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

Председатель высшего совета ФРР и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что проведение встречи находится под вопросом, а ФРР ведет переговоры с МИД РФ по обеспечению безопасности штаба сборной России в Тбилиси. Также он отмечал, что федерация ищет разные варианты в случае отмены матча, но "без сомнения сохранит самые добрые и уважительные отношения с федерацией Грузии, так как это ближайшие партнеры и друзья, которым они выражают глубокое уважение".

"Регбисты двух стран уважают друг друга и останутся в хороших отношениях"

В пятницу ФРР официально объявила об отмене тестового матча сборных и принесла извинения болельщикам обеих команд. "Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии, считает необходимым напомнить, что одним из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий", - говорится в сообщении федерации.