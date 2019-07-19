В поиске альтернативы. Федерация регби России отменила товарищеский матч сборной в Тбилиси

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тестовый матч сборных России и Грузии, который должен был пройти 27 августа в Тбилиси в рамках подготовки команд к Кубку мира по регби 2019 года, не состоится из соображений безопасности. Федерация регби России (ФРР) занимается поиском нового соперника для подготовки ко второму в истории сборной Кубку миру.
Команды России и Грузии имеют долгую историю противостояния, где грузинские регбисты являются очевидными фаворитами. При 23 проведенных играх россияне смогли одержать лишь одну победу в 1993 году (15:9), а также один раз сыграли вничью в 2002 году (12:12). Последний раз команды играли 17 марта в Краснодаре в рамках чемпионата Европы, команда Грузии победила со счетом 22:6, став лучшей по итогам чемпионата. Команда Грузии является одной из сильнейших сборных в Европе, поэтому товарищеский матч в преддверии Кубка мира стал бы серьезной проверкой для сборной России.
После 2008 года из-за напряженной политической ситуации некоторые игры команд проводились на нейтральной территории. В 2009 году матч Кубка европейских наций между сборными Грузии и России был проведен в украинском Мариуполе, в 2010 году встреча состоялась в турецком Трабзоне.
Второй раз в истории сборная России смогла отобраться на Кубок мира по регби, который пройдет осенью 2019 года в Японии. Товарищеская игра россиян с командой Грузии была назначена на 27 августа и должна была пройти в Тбилиси, куда российская сборная не раз приезжала. Вопрос о проведении матча стоял особенно остро в свете напряженной политической обстановки в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне недавнего скандала с российской делегацией на генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.
С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию, также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.
Председатель высшего совета ФРР и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что проведение встречи находится под вопросом, а ФРР ведет переговоры с МИД РФ по обеспечению безопасности штаба сборной России в Тбилиси. Также он отмечал, что федерация ищет разные варианты в случае отмены матча, но "без сомнения сохранит самые добрые и уважительные отношения с федерацией Грузии, так как это ближайшие партнеры и друзья, которым они выражают глубокое уважение".
"Регбисты двух стран уважают друг друга и останутся в хороших отношениях"
В пятницу ФРР официально объявила об отмене тестового матча сборных и принесла извинения болельщикам обеих команд. "Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии, считает необходимым напомнить, что одним из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий", - говорится в сообщении федерации.
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член попечительского совета ФРР Дмитрий Свищев, считает, что было принято верное решение с учетом рекомендаций МИД РФ. "В сегодняшней ситуации озвученное решение, наверное, является единственно правильным. По всем международным правилам страна-организатор любого спортивного мероприятия обязана гарантировать безопасность. Думаю, наша сборная, которая продолжает подготовку к Кубку мира в Японии, найдет место, где сможет провести товарищеский матч в комфортных и безопасных условиях", - заявил Свищев.
В Союзе регби Грузии отметили, что, несмотря на дружеские отношения обеих федераций, решение об отмене встречи, к сожалению, навредит обеим командам. "Я подчеркиваю, что в Грузии любой международный матч на любом уровне состоится в безопасной среде. Мы уважаем друг друга, у нас хорошие отношения. Это решение уже их проблема, однако она стала и нашей, потому что нам предстоит найти соперника", - сказал президент Союза регби Грузии Гоча Сванидзе.
Как сообщил ТАСС директор по коммуникациям Международного совета регби (World Rugby) Доминик Рамблс работа над организацией альтернативных встреч для обеих сборных уже ведется. Один из ключевых игроков сборной России Владимир Остроушко также отметил необходимость поиска другого варианта матчу с грузинами. "Сборная Грузии - хороший соперник, топ-уровня, мы неоднократно с ними встречались, долгое время не удается нам у них выиграть. Было бы хорошо сыграть с Грузией, но раз так складывается, придется искать какие-то другие резервы", - заявил российский регбист.
"Мы очень расстроены отменой нашей игры со сборной Грузии, она была у нас в планах подготовки к Кубку мира по регби. Но все понимают, какие причины лежат за этим. Теперь важно построить планы так, чтобы наша подготовка к Кубку мира не пострадала. Будем ждать новых матчей", - прокомментировал решение валлийский специалист, главный тренер сборной России Лин Джонс.
Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября, матчи состоятся в 12 городах Японии. На групповом этапе турнира сборная России сыграет в группе А против команд Ирландии, Самоа, Шотландии и Японии. В плей-офф турнира выйдут по две лучшие сборные из четырех групп. Российская сборная во второй раз в истории примет участие в Кубке мира, на турнире 2011 года россияне не смогли выйти из группы, проиграв в четырех матчах с общим счетом 57:196.