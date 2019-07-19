Программа второго тура РПЛ откроется в субботу четырьмя встречами

ТАСС, 20 июля. Четыре матча второго тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу. "Уфа" сыграет с "Краснодаром" (14:00 мск), самарские "Крылья Советов" встретятся с тульским "Арсеналом" (16:30 мск), московский ЦСКА примет "Оренбург" (19:00 мск), а "Ростов" сразится со столичным "Спартаком" (21:30 мск).

Команды из столиц Башкортостана и Краснодарского края начали чемпионат с поражений - хозяева предстоящей игры в Екатеринбурге уступили "Уралу", а гости - в Грозном "Ахмату". После первого тура "Уфа" занимает 11-е место в турнирной таблице, "Краснодар" - 14-е. Этот матч станет 11-м в истории противостояния двух клубов - в четырех из них победу праздновали краснодарцы, уфимцы были сильней дважды, еще четыре встречи завершились вничью. В сезоне-2018/19 "Уфа" на своем поле уступила "Краснодару" со счетом 0:1, а на стадионе соперника сумела свести игру к ничьей (1:1).

У хозяев в матче с бронзовым призером прошлого розыгрыша чемпионата страны не выйдет на поле основной вратарь Александр Беленов. Голкипер пропускает встречу из-за двухматчевой дисквалификации, полученной в стыковой игре прошлого сезона против "Томи". "Уфа" не имеет серьезных проблем с травмированными, под вопросом остается только участие защитников Йонуца Неделчару и Данила Кругового.

"Краснодар" на длительный срок потерял полузащитников Юрия Газинского и Виктора Классона. Если на первого тренерский штаб сможет рассчитывать уже в конце осени, то о сроках восстановления второго официальной информации нет. По данным шведских СМИ, вероятность возвращения Классона на поле в 2019 году остается небольшой.

В начале июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил наставнику "Краснодара" Мураду Мусаеву, у которого нет тренерской лицензии Pro, де-факто исполнять обязанности главного тренера. После этого Российский футбольный союз (РФС) разослал аналогичные предупреждения во все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В случае первичного нарушения штраф для тренера со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) организации составит 200 тыс. рублей, а для клуба - 1 млн рублей.

Теперь функции главного тренера "Краснодара" исполняет Сергей Матвеев, у которого есть лицензия Pro. Заявленный в качестве старшего тренера 35-летний специалист сможет приступить к повышению квалификации только летом 2020 года.

Последняя проверка "Арсенала" перед еврокубковым дебютом

"Крылья Советов" подходят к игре с "Арсеналом", занимая первое место в турнирной таблице. Ситуация с неожиданным лидером после первого тура встречается в разных чемпионатах, но крайне редко это происходит, когда команда, в прошлом сезоне боровшаяся за сохранения места в высшем дивизионе, становится лидером в новом розыгрыше, обыграв фаворита. Именно так произошло с "Крыльями Советов", которые в первом туре дома победили ЦСКА со счетом 2:0. Команда находится выше других клубов, выигравших в стартовых матчах, благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Туляки в своей встрече ушли от поражения, сумев сравнять счет в игре с "Динамо" (1:1) в самой концовке. На данный момент они располагаются на восьмой строчке. У тренерского штаба хозяев во главе с Миодрагом Божовичем перед игрой нет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Гости же, которыми руководит Игорь Черевченко, будут обходиться без полузащитника Михаила Александрова, не выходившего на поле с конца июля 2018 года из-за травмы.

Предстоящий матч станет шестым в истории противостояния "Крыльев Советов" и "Арсенала". В пяти предыдущих встречах волжане потерпели три поражения, один раз сыграв вничью и одержав одну победу. В трех матчах, которые состоялись в Самаре, хозяева поля по одному разу победили, проиграли и поделили очки с оппонентом.

Для "Арсенала" эта игра станет последней репетицией перед дебютом на международной арене. В следующий четверг туляки на своем поле встретятся с азербайджанским "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Ответная игра между командами пройдет в Баку 1 августа.

Время реабилитации для ЦСКА

ЦСКА и "Оренбург" начали сезон с поражений. Гости предстоящего матча уступили на выезде "Ростову" со счетом 1:2 и находятся на 12-м месте. Армейцы подходят к первой домашней встрече чемпионата на непривычном для себя 16-м месте после поражения от "Крыльев Советов" (0:2).

Несмотря на то, что старт сезона для ЦСКА не удался, победы "Оренбурга" ждать не стоит. Летом команду покинули 11 человек, многие из которых входили в основную обойму.

Стоит отметить потерю полузащитника Алексея Сутормина, который в конце июня перешел в казанский "Рубин", а уже в июле подписал контракт с петербургским "Зенитом". Словенский хавбек Денис Попович отправился в швейцарский "Цюрих". Покинул клуб и боснийский защитник Сильвие Бегича, подписавший четырехлетнее соглашение с "Рубином".

У ЦСКА потери носят медицинский характер. От полученных в прошлом сезоне травм продолжают восстанавливаться полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров. Кроме того, на сборах в конце июня повреждение получил защитник Георгий Щенников. Восстановление каждого из них завершится не раньше сентября.

"Спартак" в гостях у Карпина

В Ростове-на-Дону сойдутся команды, одержавшие победы в первом туре. "Ростов" на прошлой неделе дома был сильней "Оренбурга", а "Спартак" на своем поле в самом конце встречи обыграл дебютанта РПЛ "Сочи" благодаря голу Самуэля Жиго. Во вторник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал что, главный арбитр той встречи Владимир Москалев отработал неудовлетворительно и будет отстранен на некоторое время. Среди ошибок рефери отметили пенальти, который не был назначен в ворота красно-белых в первом тайме, а также решение засчитать гол "Спартака", несмотря на то, что Жиго нанес удар по воротам, нарушив правила.

Дополнительный интерес встрече добавляет тот факт, что наставником "Ростова" является Валерий Карпин, выступавший за "Спартак", а также работавший в московском клубе в качестве генерального директора и главного тренера. За полтора года в команде из Ростова-на-Дону он трижды встречался с красно-белыми. Две встречи, состоявшиеся в сезоне-2018/19, Карпин выиграл, еще один матч завершился в пользу москвичей. Всего команды провели в российской истории 53 игры (32 победы "Спартака", 10 ничьих, 11 побед "Ростова").

Карпин перед матчем с бывшим клубом не испытывает проблем с травмированными игроками. У главного тренера гостей Олега Кононова также практически нет футболистов, продолжающих восстановление от травм. Исключением является вратарь Александр Селихов, который не выходил на поле с начала апреля.

Ранее было объявлено, что последний матч за "Ростов" проведет молдавский полузащитник Александр Гацкан, выступавший в составе команды более 10 лет. Данная новость удивила ростовских болельщиков, так как месяц назад он продлил контракт с клубом на один год.