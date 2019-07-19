Снова первая. Рапиристка Дериглазова стала трехкратной чемпионка мира

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики открыли счет медалям на чемпионате мира, проходящем в Будапеште. Третье золото на мировых первенствах завоевала рапиристка Инна Дериглазова, первую в карьере личную медаль чемпионата мира выиграл шпажист Сергей Бида, взявший серебро. В первый день турнира лучшей из российских шпажисток стала Виолетта Колобова, занявшая 11-е место. До четвертьфинала соревнований, одолев олимпийского чемпиона командного турнира в Лондоне Ку Бон Кила из Южной Кореи, дошел Константин Лоханов. Однако на этой стадии он уступил второму номеру мирового рейтинга О Сан Гуку.

Главный тренер сборной России Ильгар Мамедов после окончания второго дня турнира признался в беседе с корреспондентом ТАСС, что не хотел бы повторения безмедальных дней. "Сегодня сработал закон компенсации. После результата Дериглазовой и Биды появилось чувство, будто никому ничего накануне не отдали", - сказал Мамедов. В активе Биды к старту чемпионата в Будапеште уже была медаль мирового первенства. Год назад он был бронзовым призером командного турнира в Уси (Китай), однако в личных соревнованиях стал лишь 41-м. В минувшем финале чемпионата мира 26-летний Бида уступил 21-летнему венгру Гергею Шиклоши со счетом 14:15 и поднялся на третье место рейтинга. "Когда Бида вышел в финал, порадовались. В решающей схватке он вел 13:10, у нас уже появилась надежда на золото. Да, пропустил, обидно, но хорошо фехтовал и подарил всем нам большую радость", - признался главный тренер. Сам шпажист, несмотря на впечатляющий прогресс, удовлетворения от результата не испытал. "Я недоволен, последний бой смазал всю картину, которую так красиво рисовал весь день. Он остался кляксой на моих эмоциях. В конце поединка при счете 13:10 в мою пользу было ощущение, что цепляюсь за ниточку, а она все обрывается, делаю три укола, соперник сравнивает, делаю снова, но опять сравнивает", - рассказал Бида. Работа над ошибками длиною в год Олимпийская чемпионка 2016 года Инна Дериглазова на предыдущем чемпионате мира в Уси была лишь пятой, однако уже спустя год снова доказала, что является сильнейшей рапиристкой планеты, завоевав третье личное золото турнира в карьере. Россиянка на данный момент занимает высшую строчку мирового рейтинга. Победа стала уже седьмой для нее в нынешнем сезоне.