Китайские прыгуны в воду не смогут завоевать все золотые медали на ЧМ в Кванджу

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Китайцы Хао Ян и Яни Чан отказались от участия в финале синхронных смешанных прыжков в воду с трехметрового трамплина, что не позволит национальной команде завоевать все 13 золотых медалей чемпионата мира в Кванджу. Как пояснили ТАСС в китайской сборной, такое решение было принято для того, чтобы двукратный чемпион мира Хао Ян сумел подготовиться к соревнованиям на вышке, которые пройдут в субботу вечером.

Если бы Хао Ян и Яни Чан приняли участие в финале и одержали бы там победу, то китайская сборная довела бы число золотых медалей в прыжках в воду на чемпионате мира в Кванджу до 12. Всего на турнире в этом виде спорта разыгрывается 13 комплектов наград.

Таким образом, сборная Китая не сможет установить новое достижение - выиграть золотые медали во всех 13 дисциплинах. Ни одного первого места китайские прыгуны в воду не отдали соперникам в 2011 году на домашнем чемпионате мира в Шанхае, однако тогда на турнире разыгрывалось десять комплектов наград.

Хао Ян является чемпионом мира 2015 года в Казани в смешанных прыжках с трехметрового трамплина и чемпионом мира 2017 года в Будапеште в синхронных прыжках с вышки.