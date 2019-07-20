Путин: Международный день бокса послужит развитию вида спорта в России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного дня бокса и отметил, что праздник послужит дальнейшему развитию этого вида спорта в РФ. Телеграмма главы государства опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Уверен, Международный день бокса послужит дальнейшему развитию этого вида единоборств в нашей стране, давшей миру немало выдающихся чемпионов, вдохновит подрастающее поколение заниматься физической культурой, самосовершенствоваться, воспитывать в себе твердость характера и волю к победе", - говорится в тексте.

По мнению Путина, этот масштабный праздник продолжил добрые традиции Всероссийского дня бокса, "перенял его самые привлекательные и яркие особенности - обширную программу и теплую, гостеприимную атмосферу".

Президент отметил, что спортивное мероприятие, которое проходит в Москве, собрало признанных мастеров и талантливую молодежь, тренеров и многочисленных болельщиков, а также объединило людей разных возрастов вокруг спорта и активного образа жизни.

Путин пожелал гостям и участникам праздника незабываемых впечатлений, успехов и всего наилучшего.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса, будут проходить на Красной площади в Москве с 20 по 22 июля. Запланированы открытые тренировки с титулованными спортсменами, установка нового мирового рекорда, концерты, профессиональные бои.