Колобков призвал развивать городошный спорт в России

КАЛУГА, 20 июля. /ТАСС/. Глава Министерства спорта РФ Павел Колобков считает, что в стране необходимо развивать национальные виды спорта, в том числе городошный. Об этом он сказал на открытии областных соревнований по городошному спорту в Калуге.

Центр городошного спорта был открыл в Калуге в октябре 2016 года. Площадь крытых кортов составляет 1,5 тыс. кв. м. Власти Калуги вложили в проект центра 16 млн рублей. С тех пор на его территории проходят всевозможные чемпионаты и соревнования.

"Ваш вид спорта очень интересный, исконно русский, наш, национальный, мы его ввели, и он проходит у нас в рамках фестиваля национальных неолимпийских видов спорта. Безусловно, у этого вида спорта очень много поклонников, его необходимо развивать. Министерство спорта поддерживает развитие этого вида спорта", - сказала Колобков.

Он отметил, что калужский городошный центр является лучшим в стране. "Здесь созданы замечательные условия, я вообще такого центра городошного спорта еще не видел. Очень интересный, хороший центр", - сказал глава Минспорта РФ.

Городошный спорт является игровым видом спорта, где участники с определенного расстояния сбивают специальной битой фигуры, составленные из пяти деревянных брусков - "городков". Федерация городошного спорта в России была создана в 1993 году, в настоящий момент ее представительства есть более чем в 30 регионах страны.