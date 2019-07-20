Рапирист Черемисинов не смог выйти в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российский рапирист Алексей Черемисинов не смог пробиться в 1/16 финала на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.

В поединке первого раунда 34-летний спортсмен уступил соотечественнику Тимуру Арсланову (14:15), который в 1/16 финала встретится с венгром Даниэлем Дошей. Тимур Сафин обыграл португальца Роберта Мура (15:8) и встретится в 1/16 финала с японцем Рё Мияки. Дмитрий Жеребченко в поединке первого раунда победил аргентинца Аугусто Антонио Сервельо (15:2), в 1/16 финала он встретится с Чун Ка Лонгом из Гонконга.

Черемисинов является олимпийским чемпионом (2016), чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым призером мировых первенств. Также в его активе четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые медали на чемпионатах Европы и три победы на Всемирных летних Универсиадах.

В субботу будет разыграно два комплекта наград на чемпионате в Будапеште. Призеры будут определены в соревнованиях саблисток и рапиристов. Чемпионат мира завершится 23 июля.