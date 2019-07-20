Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по BMX

ТАСС, 20 июля. Тренерский штаб огласил состав команды России на чемпионат мира по велоспорту-BMX, который пройдет в бельгийском Хёсден-Золдере. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

В женских соревнованиях команду России представят Наталья Афремова, Светлана Адмакина, Варвара Овчинникова. В состав мужской сборной вошли Евгений Комаров, Евгений Клещенко, Александр Катышев, Борис Пономарев, Илья Бескровный. Также в рамках чемпионата мира пройдут соревнования среди юниоров, в которых страну представят Данила Тельнов, Виталий Заславец, Максим Момот, Александр Твердой, Виктория Васькова.

На чемпионате мира прошлого года, который проходил в Баку, лучшей среди россиянок стала Наталья Афремова, занявшая четвертое место. В мужских соревнованиях наивысший результат среди россиян показал Евгений Комаров (10-е место). Юниоры Варвара Овчинникова и Илья Бескровный стали лучшими в российской команде, заняв 4-е и 28-е места соответственно.

Чемпионат мира пройдет с 23 по 27 июля.