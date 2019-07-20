"Торпедо" одержало третью победу подряд в ФНЛ

ТАСС, 20 июля. Московское "Торпедо" на выезде обыграло "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0 в матче третьего тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.

В других матчах третьего тура в субботу владивостокский "Луч" на своем поле вничью сыграл с томской "Томью" (1:1), а красноярский "Енисей" уступил в домашнем матче волгоградскому "Ротору" (0:3).

В турнирной таблице "Торпедо" занимает третье место, набрав 9 очков. "СКА-Хабаровск" идет на 14-м месте, имея в активе 1 очко.

В следующем туре "Торпедо" дома сыграет с саранской "Мордовией" 24 июля, "СКА-Хабаровск" в этот же день на выезде встретится с клубом из Ростовской области "Чайка".