Избран новый президент Шахматной федерации Москвы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кандидат экономических наук Сергей Лазарев избран на пост президента Шахматной федерации Москвы (ШФМ), передает корреспондент ТАСС.

Выборы нового главы организации состоялись на внеочередном заседании президиума ШФМ. Кандидатура Лазарева была поддержана единогласно, его мандат рассчитан на четыре года. Он сменил на этом посту Владимира Палихату, руководившего федерацией последние девять лет.

Лазарев в беседе с ТАСС поблагодарил Палихату за работу по развитию московских шахмат. Он также рассказал, что в его планах - усиление спортивной составляющей работы ШФМ, повышение уровня организации московских турниров, привлечение спонсоров. Особое внимание он намерен уделить задачам Департамента спорта Москвы.

"Главный вопрос, сдерживающий развитие московских шахмат, - это отсутствие своего специализированного дома, помещения, в котором проводились бы ключевые шахматные события города, - сказал Лазарев. - Учитывая, что согласно опросам в шахматы в Москве играет более 600 тысяч человек, а в год проводится более 1500 турниров, эта проблема видится особенно актуальной. Мы рассчитываем на поддержку мэрии Москвы в решении этого вопроса".

Лазарев является президентом Шахматной федерации ЦФО, а также членом наблюдательного совета Федерации шахмат России.