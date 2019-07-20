Гимнастка Крамаренко рада, что не подвела сборную России в командном турнире юниорского ЧМ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россиянка Лала Крамаренко рада, что не подвела свою сборную в борьбе за медали командного турнира юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике в Москве. Об этом Крамаренко рассказала журналистам.

В квалификации упражнений с булавами Крамаренко получила от судей 21,550 балла. В воскресные финалы в отдельных видах по итогам квалификации выйдут восемь лучших спортсменок.

"Мне сейчас непросто, потому что завтра нужно будет тоже выступать, - призналась Крамаренко. - Сегодня будут определены победители в командном турнире, и я рада, что не подвела сборную и сделала что могла".

"Не могу назвать свое сегодняшнее выступление идеальным, всегда есть ошибки, всегда есть над чем работать. Сегодня мне было выступать тяжелее, чем вчера. Не знаю, почему, но тяжелее", - заключила спортсменка.

14-летняя Крамаренко является трехкратной победительницей юниорского чемпионата Европы, который проходил в 2018 году в испанской Гвадалахаре. В 2016, 2017 и 2018 годах эта спортсменка занимала первые места на первенствах России. В пятницу Крамаренко заняла первое место в квалификации упражнений с мячом.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве с 19 по 21 июля. В индивидуальной программе выступят 137 гимнасток, в групповых - 186. Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и один - в командном турнире.