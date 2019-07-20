Сборная Москвы выиграла III Всероссийскую летнюю спартакиаду инвалидов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сборная Москвы заняла первое место на III Всероссийской летней спартакиаде инвалидов, набрав в сумме 16 285 очков. В программу вошли соревнования в пяти видах спорта по семи дисциплинам, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Второе место досталось команде из Свердловской области (10 797 очков), третье - сборной Челябинской области (9362 очка). Соревнования проходили в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля.

В спартакиаде приняли участие свыше 1,2 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 65 регионов России. Между собой соревновались ребята с интеллектуальными нарушениями, поражениями опорно-двигательного аппарата, церебральным параличом и нарушениями зрения и слуха.

"Участники с нарушениями слуха и интеллектуальными нарушениями состязались в плавании, легкой атлетике и настольном теннисе. Спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата боролись за первенство в плавании, легкой атлетике, настольном теннисе и бочче. Соревновались в плавании, голболе, дзюдо и легкой атлетике ребята с нарушениями зрения, а участники с церебральным параличом сыграли в футбол", - уточняется в сообщении.