Мамун гордится, что первый в истории ЧМ по художественной гимнастике проходит в России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун испытывает чувство гордости от того, что первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве. Об этом Мамун рассказала пресс-службе оргкомитета соревнований.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве с 19 по 21 июля. В индивидуальной программе выступят 137 гимнасток, в групповых - 186. Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и один - в командном турнире.

"Появление таких событий так важно! Это движение вперед и развитие нашего любимого вида спорта. Я очень горжусь, что этот праздник проходит на моей родине, родине художественной гимнастики", - сказала Мамун.

Мамун, завершившая карьеру по окончании Игр-2016, является официальным послом первого юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике.