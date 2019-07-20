"Краснодар" обыграл "Уфу" в матче РПЛ, уступая по ходу встречи два мяча

ТАСС, 20 июля. Футбольный клуб "Краснодар" победил "Уфу" со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу в Уфе посетили 6705 зрителей.
В составе "Уфы" мячи забили Кэтэлин Карп (29-я минута) и Джемал Табидзе (40). У "Краснодара" отличились Юнес Намли (49) и Тонни Вилена (73), на 87-й минуте мяч в свои ворота забил Табидзе. Матч обслуживала бригада во главе с Алексеем Еськовым (Москва).
"Уфа" и "Краснодар" провели 11-й очный матч в рамках РПЛ. На счету краснодарского клуба пять побед, уфимского - две, четыре встречи завершились вничью. В предыдущем сезоне "Уфа" дома уступила "Краснодару" (0:1), а на выезде команды сыграли вничью (1:1).
В стартовом составе "Уфы" на поле вышел воспитанник "Краснодара" 22-летний Даниил Фомин, в июле перешедший в уфимскую команду. Он провел второй матч в РПЛ, в матче первого тура он отметился забитым мячом с пенальти.
В первом туре "Уфа" на выезде уступила екатеринбургскому "Уралу" со счетом 2:3, а "Краснодар" в гостях проиграл грозненскому "Ахмату" (0:1). В третьем туре "Уфа" дома примет самарские "Крылья Советов", "Краснодар" сыграет против дебютанта лиги - "Сочи", оба матча состоятся 27 июля.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|4
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|16
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0