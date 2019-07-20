"Краснодар" обыграл "Уфу" в матче РПЛ, уступая по ходу встречи два мяча

ТАСС, 20 июля. Футбольный клуб "Краснодар" победил "Уфу" со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу в Уфе посетили 6705 зрителей.

В составе "Уфы" мячи забили Кэтэлин Карп (29-я минута) и Джемал Табидзе (40). У "Краснодара" отличились Юнес Намли (49) и Тонни Вилена (73), на 87-й минуте мяч в свои ворота забил Табидзе. Матч обслуживала бригада во главе с Алексеем Еськовым (Москва).

"Уфа" и "Краснодар" провели 11-й очный матч в рамках РПЛ. На счету краснодарского клуба пять побед, уфимского - две, четыре встречи завершились вничью. В предыдущем сезоне "Уфа" дома уступила "Краснодару" (0:1), а на выезде команды сыграли вничью (1:1).

В стартовом составе "Уфы" на поле вышел воспитанник "Краснодара" 22-летний Даниил Фомин, в июле перешедший в уфимскую команду. Он провел второй матч в РПЛ, в матче первого тура он отметился забитым мячом с пенальти.

В первом туре "Уфа" на выезде уступила екатеринбургскому "Уралу" со счетом 2:3, а "Краснодар" в гостях проиграл грозненскому "Ахмату" (0:1). В третьем туре "Уфа" дома примет самарские "Крылья Советов", "Краснодар" сыграет против дебютанта лиги - "Сочи", оба матча состоятся 27 июля.