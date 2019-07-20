Мамун: Крамаренко составит конкуренцию взрослым гимнасткам в борьбе за путевку на ОИ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Обладательница трех золотых наград юниорского чемпионата Европы - 2018 по художественной гимнастике Лала Крамаренко, успешно выступающая на текущем мировом первенстве, в следующем сезоне составит конкуренцию более взрослым спортсменкам в борьбе за путевку на Олимпиаду в Токио. Такое мнение журналистам высказала чемпионка Игр-2016 Маргарита Мамун.

14-летняя Крамаренко на юниорском чемпионате мира в Москве выступает в упражнениях с булавами и мячом. Она вышла в финалы в обеих программах, заняв первые места по итогам квалификации.

"Все может быть, нельзя загадывать, достаточно вспомнить ту же Евгению Канаеву, которая неожиданно для многих поехала на Олимпийские игры в Пекин и выиграла там. Лала Крамаренко, безусловно, будет составлять конкуренцию сеньоркам. Мы до конца не знаем, кто будет выступать, потому что олимпийские лицензии не именные. А решение может быть принято за несколько дней перед стартом", - заметила Мамун.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.