Федерация конного спорта России планирует провести юниорский чемпионат Евразии

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация конного спорта России (ФКСР) планирует проведение чемпионата Евразии по конкуру и выездке для детей, юношей и юниоров. Об этом ТАСС рассказала президент федерации Марина Сечина.

С 17 по 21 июля в Подмосковье проходит первый в истории чемпионат Евразии по конкуру и выездке. Турнир является официальным региональным чемпионатом Международной федерации конного спорта (FEI). В командных соревнованиях по конкуру в двухгитовом маршруте с высотой препятствий до 140 см победу одержала сборная России в составе Анны Шатуновой, Анатолия Шишкова, Вадима Черевань и Сергея Петрова. В соревнованиях по выездке также победу одержала команда России, в составе которой выступали Софья Анищева, Юлия Винницкая, Александра Карташова и Валерия Соколова.

"Конечно, становиться победителями турнира очень приятно, - рассказала Сечина. - Но все мы должны помнить, что за этими победами лежит большой труд организаторов, спортсменов, тренеров, всех тех, кто ухаживает за лошадьми. Одной большой команды. Сегодня мы были вознаграждены за этот труд, турнир проходит на самом высоком уровне".

Сечина рассказала, что в планах федерации проведение чемпионата Евразии для детей, юношей и юниоров: "Это новый и интересный проект, который мы предложим на генеральной ассамблее FEI в Москве. Будем надеяться, что представители всех 140 стран нас с этой идеей поддержат".

В командных соревнованиях принимали участие команды из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. В субботу и воскресенье пройдут личные соревнования по конкуру и выездке.