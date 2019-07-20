Россиянка Халикова стала второй в прыжках в высоту на юниорском ЧЕ по легкой атлетике

ТАСС, 20 июля. Российская прыгунья в высоту Аделина Халикова завоевала серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы (спортсмены не старше 20 лет). Соревнования проходят в шведском городе Бурос.

16-летняя спортсменка показала результат 1,90 м, который является для нее лучшим в сезоне. Победила в соревнованиях украинская спортсменка Ярослава Могучих, преодолевшая планку на высоте 1,92 м. Третьей, с результатом 1,87 м, стала еще одна россиянка Наталья Спиридонова.

Юниорский чемпионат Европы в Буросе завершится 21 июля, в турнире принимают участие 26 российских легкоатлетов, которые выступают в нейтральном статусе.