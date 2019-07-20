Россиянки выиграли два золота на юниорском ЧМ по художественной гимнастике в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике одержала в субботу две победы на первом в истории чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Москве. Были разыграны медали в командном турнире и групповом многоборье.

За национальную команду России выступали Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова (все - индивидуальная программа), Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко (все - группа).

Финалы в отдельных видах программы и в групповых упражнениях с лентами и обручами состоятся 21 июля.