Российские волейболистки проиграли в полуфинале юниорского чемпионата Европы в Хорватии

ТАСС, 20 июля. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в полуфинальном матче юниорского чемпионата Европы (игроки не старше 16 лет). Турнир проходит в Загребе.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу итальянских волейболисток.

В матче за третье место российская команда сыграет со сборной Словении, которая ранее в другом полуфинале уступила команде Турции. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

Чемпионат Европы для волейболисток не старше 16 лет проводится во второй раз в истории. Первый турнир прошел в Болгарии в 2017 году, когда российская команда завоевала серебряные медали, победу одержала сборная Италии.