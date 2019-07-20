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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболистки проиграли в полуфинале юниорского чемпионата Европы в Хорватии

В матче за третье место российская команда сыграет со сборной Словении

ТАСС, 20 июля. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в полуфинальном матче юниорского чемпионата Европы (игроки не старше 16 лет). Турнир проходит в Загребе.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу итальянских волейболисток.

В матче за третье место российская команда сыграет со сборной Словении, которая ранее в другом полуфинале уступила команде Турции. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

Чемпионат Европы для волейболисток не старше 16 лет проводится во второй раз в истории. Первый турнир прошел в Болгарии в 2017 году, когда российская команда завоевала серебряные медали, победу одержала сборная Италии.

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Летние олимпийские виды спорта
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