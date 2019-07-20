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Футбол в России

"Ростов" в добавленное время ушел от поражения в матче РПЛ со "Спартаком"

Встреча второго тура Российской премьер-лиги прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:2
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Описание
Болельщики "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСС
Болельщик "Спартака"
© Валерий Матыцин/ТАСС
Игрок "Ростова" Александр Гацкан (справа) перед матчем со "Спартаком"
© Валерий Матыцин/ТАСС
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
© Валерий Матыцин/ТАСС
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов
© Валерий Матыцин/ТАСС
Игроки "Спартака" Фернандо и "Ростова" Хорен Байрамян
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
Игроки "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСC
Игроки "Спартака" Самуэль Жиго, Георгий Джикия и Эсекьель Понсе
© Валерий Матыцин/ТАСC
Игрок "Спартака" Луис Андриано (в центре)
© Валерий Матыцин/ТАСC
© Валерий Матыцин/ТАСC

ТАСС, 20 июля. "Ростов" сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 2:2 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Ростов-Арене".

В составе "Ростова" голы забили Хорен Байрамян (23-я минута) и Александр Зуев (90+1), у "Спартака" отличились Луис Адриано (25, с пенальти) и Георгий Джикия (66). Байрамян забил второй гол за "Ростов" в чемпионатах России, всего в национальном первенстве он провел 61 игру. Для Джикии забитый мяч стал четвертым в составе "Спартака" за 53 матча в чемпионатах России.

Лучшим игроком встречи был признан футболист "Спартака" Зелимхан Бакаев. Этот матч стал последним для 35-летнего молдаванина Александра Гацкана в составе "Ростова". Футболист провел в ростовской команде 11 лет, сыграв 261 матч в чемпионатах России и забив 18 мячей. Гацкан вышел на поле на 88-й минуте, заменив Алексея Ионова.

Клубы провели 51-й очный матч в рамках чемпионатов России, в 10-й раз сыграв вничью, на счету "Спартака" 30 побед, у "Ростова" - 11. "Ростов" не проигрывает "Спартаку" на своем поле шесть матчей подряд (четыре победы, две ничьи), в последний раз "Спартак" побеждал в Ростове-на-Дону 8 декабря 2013 года, когда победу красно-белым принес точный удар Маджида Уориса на 88-й минуте, а главным тренером "Спартака" был Валерий Карпин, ныне тренирующий "Ростов".

В составе "Ростова" в матче приняли участие четыре футболиста, в разное время выступавшие за "Спартак", среди которых голкипер Сергей Песьяков, полузащитники Ивелин Попов, Роман Еременко и Александр Зуев. Кроме того, гол, принесший ничью "Ростову", был забит Зуевым с передачи Еременко.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Тамбовом" в гостях 27 июля, "Ростов" днем позднее в Туле встретится с местным "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак21103-24
2Ростов21104-34
3Арсенал21104-34
4Крылья Советов21014-33
5Ахмат11001-03
6Урал11003-23
7Зенит11002-13
8Краснодар21013-33
9ЦСКА21012-33
10Локомотив10101-11
11Рубин10101-11
12Динамо10101-11
13Тамбов10011-20
14Сочи10010-10
15Уфа20024-60
16Оренбург20022-40
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