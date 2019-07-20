"Ростов" в добавленное время ушел от поражения в матче РПЛ со "Спартаком"

ТАСС, 20 июля. "Ростов" сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 2:2 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Ростов-Арене".

В составе "Ростова" голы забили Хорен Байрамян (23-я минута) и Александр Зуев (90+1), у "Спартака" отличились Луис Адриано (25, с пенальти) и Георгий Джикия (66). Байрамян забил второй гол за "Ростов" в чемпионатах России, всего в национальном первенстве он провел 61 игру. Для Джикии забитый мяч стал четвертым в составе "Спартака" за 53 матча в чемпионатах России.

Лучшим игроком встречи был признан футболист "Спартака" Зелимхан Бакаев. Этот матч стал последним для 35-летнего молдаванина Александра Гацкана в составе "Ростова". Футболист провел в ростовской команде 11 лет, сыграв 261 матч в чемпионатах России и забив 18 мячей. Гацкан вышел на поле на 88-й минуте, заменив Алексея Ионова.

Клубы провели 51-й очный матч в рамках чемпионатов России, в 10-й раз сыграв вничью, на счету "Спартака" 30 побед, у "Ростова" - 11. "Ростов" не проигрывает "Спартаку" на своем поле шесть матчей подряд (четыре победы, две ничьи), в последний раз "Спартак" побеждал в Ростове-на-Дону 8 декабря 2013 года, когда победу красно-белым принес точный удар Маджида Уориса на 88-й минуте, а главным тренером "Спартака" был Валерий Карпин, ныне тренирующий "Ростов".

В составе "Ростова" в матче приняли участие четыре футболиста, в разное время выступавшие за "Спартак", среди которых голкипер Сергей Песьяков, полузащитники Ивелин Попов, Роман Еременко и Александр Зуев. Кроме того, гол, принесший ничью "Ростову", был забит Зуевым с передачи Еременко.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Тамбовом" в гостях 27 июля, "Ростов" днем позднее в Туле встретится с местным "Арсеналом".