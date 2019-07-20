Программа второго тура РПЛ завершится четырьмя воскресными матчами

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Четыре матча в воскресенье закроют программу второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Екатеринбургский "Урал" примет грозненский "Ахмат" (14:00 мск), московский "Локомотив" проведет домашний поединок с "Тамбовом" (16:30 мск), "Динамо" в столице сыграет с казанским "Рубином" (19:00 мск), а "Сочи" сразится с санкт-петербургским "Зенитом" (21:30 мск).

"Урал" стартовал в чемпионате России по футболу с яркой и результативной победы над "Уфой" со счетом 3:2. "Ахмат" на старте первенства также набрал три очка - в Грозном со счетом 1:0 был повержен один из записных фаворитов турнира "Краснодар". Соперники проведут 19-ю очную встречу в истории - шесть побед в активе уральцев, пять - у грозненцев, еще семь поединков завершились вничью.

Под вопросом участие в предстоящем матче новоиспеченного полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова. Экс-капитан московского "Спартака" из-за повреждения не сыграл в первом туре, о характере травмы подробностей нет. "Урал" же не имеет существенных потерь в составе. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

В первом матче нового сезона РПЛ вице-чемпион прошлого сезона "Локомотив" дома потерял очки в противостоянии с "Рубином". На сей раз в Черкизово приедет новичок лиги "Тамбов", который, несмотря на поражение (1:2), неделю назад показал себя с лучшей стороны в гостевой игре против "Зенита". Хозяева выглядят безоговорочным фаворитом предстоящего матча, несмотря на внушительный список травмированных футболистов, в который входят защитники Бенедикт Хёведес, Борис Ротенберг и Соломон Кверквелия, также прошлую встречу из-за повреждений пропустили полузащитник Владислав Игнатьев и нападающий Федор Смолов. Команда Александра Григоряна не сможет рассчитывать на травмированного полузащитника Исхама Гелояна.

В пятницу "Локомотив" объявил о продлении на три года контракта с вратарем команды Маринато Гилерме. Разрешение ситуации с одним из символов железнодорожников последних лет, который ради "Локомотива" отказался от ряда заманчивых предложений, должно положительно сказаться на микроклимате внутри коллектива. Это является еще одним аргументом в пользу хозяев в предстоящей игре. Главным судьей матча назначен Станислав Васильев из Ижевска.

"Динамо" и "Рубин" строят новые коллективы

На старте нового сезона довольно ярко показали себя "Динамо" и "Рубин". В первом туре обе команды в гостях сыграли вничью со счетом 1:1. "Динамо" разошлось миром с тульским "Арсеналом", "Рубин" - с "Локомотивом". В межсезонье оба клуба пережили глобальные изменения как в руководстве, так и в составе, поэтому москвичам и казанцам требуется определенное время для того, чтобы вкатиться в чемпионат.

"Рубин" является одним из самых активных клубов на летнем трансферном рынке. Команду пополнили 13 футболистов, среди которых выделяются имена бывших игроков "Локомотива" Виталия Денисова и Хвичи Кварацхелии, экс-защитника "Оренбурга" Сильвие Бегича, Юрия Дюпина, в прошлом сезоне защищавшего ворота "Анжи". Они призваны создать новый костяк казанского коллектива, которым после ухода Курбана Бердыева будет руководить Роман Шаронов.

Однако Шаронов, не имеющий тренерской лицензии Pro, пока не сможет демонстративно руководить командой со скамейки запасных после соответствующего запрета со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Теперь функции главного тренера будет исполнять испанец Эдуардо Докампо. В случае нарушения данного запрета на клуб и тренера со стороны Российского футбольного союза (РФС) будут наложены денежные штрафы.

"Динамо" шагнуло в новый сезон с высокими амбициями - команда пережила период с вылетом в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и финансовыми проблемами, теперь же бело-голубые получили новый стадион и деньги на качественные трансферы. Команду уже пополнили бывший игрок "Краснодара" Шарль Каборе и польский молодой талант Себастьян Шиманьский, также руководство обещало приобрести забивного форварда. Вкупе с новой вместительной ареной обновленное "Динамо" способно претендовать на места в еврокубках.

Предстоящий матч войдет в историю благодаря тому, что на нем впервые в истории чемпионатов России будет использована система видеоассистента рефери (VAR). Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков из Дмитрова, роль видеоассистентов доверена Василию Казарцеву и Михаилу Вилкову. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 в рамках Кубка России, а также применялась в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.

"Зенит" сыграет с еще одним новичком лиги

В воскресенье в Сочи приедет действующий чемпион страны "Зенит". Команде из Санкт-Петербурга на старте чемпионата выпало сыграть с новичками РПЛ - после тяжелой домашней победы над "Тамбовом" (2:1) коллектив Сергея Семака встретится с "Сочи". Главным арбитром встречи назначен москвич Алексей Матюнин.

В первом туре сочинцы обидно проиграли в гостях "Спартаку" со счетом 0:1. Команда Александра Точилина создала много моментов, но из-за нехватки физических кондиций и неоднозначного судейства Владимира Москалева пропустила гол в самом конце поединка. "Зенит" же в первом тайме с "Тамбовом" не показал чемпионской игры, но двух голов в начале второй половины встречи вполне хватило для победы.

Выйдя в РПЛ, "Сочи" был вынужден в короткие сроки укреплять состав, и усиление южный клуб нашел в "Зените". За несколько дней Точилин получил в свое распоряжение ряд бывших футболистов клуба из Санкт-Петербурга - защитников Ивана Новосельцева, Эльмира Набиуллина и Ибрагима Цаллагова, а также полузащитника Андрея Мостового и форварда Дмитрия Полоза. Опыта и класса "Сочи" добавят трансферы вратаря Сослана Джанаева и защитника Федора Кудряшова. "Зенит", в свою очередь, приобретением бразильца Дугласа Сантоса закрыл проблемную позицию левого защитника.

Вопросы вызывает вратарская позиция в петербургском клубе. Еще недавно имевший прочные позиции в составе Андрей Лунев после череды ошибок заставил руководство клуба задуматься о приобретении еще одного вратаря. Им может стать воспитанник "Зенита" Александр Васютин, выступающий в чемпионате Норвегии. Матч в Сочи может расставить все точки над "i" в данном вопросе.

Стадион "Фишт", в послужном списке которого проведение церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а также ряда матчей прошлогоднего чемпионата мира по футболу, наконец примет игру "Сочи" в РПЛ. Для посещения зрителей будет открыт только нижний ярус трибун.