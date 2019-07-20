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Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты проиграли в полуфинале дивизиона В молодежного чемпионата Европы

Россияне уступили сборной Португалии со счетом 69:77

ТАСС, 21 июля. Молодежная сборная России по баскетболу (игроки не старше 20 лет) уступила команде Португалии в полуфинальном матче дивизиона В чемпионата Европы. Турнир проходит в португальском городе Матозиньюш.

Встреча завершилась со счетом 76:69 в пользу португальских баскетболистов.

В финале турнира португальцы встретятся с командой Чехии, россияне сыграют за бронзовые награды с бельгийской командой. Оба матча пройдут 21 июля.

Команды, занявшие по итогам турнира первые три места, выйдут в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы.

Сборная России является победителем молодежного чемпионата Европы 2005 года, который проходил в Чехове. Чаще всех в турнире побеждали сборные Греции и Сербии, одержавшие по три победы.

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