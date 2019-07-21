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Мировой футбол

"Бавария" обыграла "Реал" в матче Международного кубка чемпионов в США

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 21 июля. Немецкая "Бавария" во встрече Международного кубка чемпионов победила испанский "Реал" со счетом 3:1. Встреча прошла в Хьюстоне (США, штат Техас).

В составе мюнхенцев голами отметились Корентен Толиссо (15-я минута), Роберт Левандовский (67) и Серж Гнабри (69). У мадридского клуба отличился Родриго (85), забивший прямым ударом со штрафного. На 81-й минуте вратарю немецкой команды Свену Ульрайху была показана красная карточка за фол последней надежды.

В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал", итальянские "Ювентус", "Фиорентина", "Милан" и "Интер", испанский "Атлетико", мексиканская "Гвадалахара" и португальская "Бенфика". Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.

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Мировой футбол
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