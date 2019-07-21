Состоялась церемония включения Кафельникова в Зал славы тенниса

ТАСС, 21 июля. В американском Ньюпорте (штат Род-Айленд) прошла церемония включения в Зал славы тенниса вице-президента Федерации тенниса России Евгения Кафельникова. Об этом сообщает пресс-служба Зала славы.

"Я до конца жизни буду нести ответственность за то, что меня включили в Зал Славы", - заявил Кафельников на церемонии.

Также в Зал славы официально были включены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Кафельников является последним игроком, который побеждал на одном турнире серии Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Также Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии (1999), олимпийским чемпионом 2000 года, обладателем Кубка Дэвиса 2002 года, на протяжении шести недель (3 мая - 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. 45-летний Кафельников стал вторым россиянином, включенным в Зал славы, ранее подобной чести удостоился Марат Сафин (2016 год).