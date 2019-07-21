Гимнастка Симакова завоевала золото юниорского чемпионата мира в упражнении со скакалкой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Анастасия Симакова одержала победу в упражнении со скакалкой на первом в истории чемпионате мира среди юниоров по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

14-летняя Симакова набрала 20,600 балла. Серебряным призером стала итальянка София Раффаэли (19,050), бронзовым - азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова (17,400).

Позднее в воскресенье пройдут финалы в упражнениях с мячом, булавами и лентой, а также в группах - в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, соревнования завершатся 21 июля.