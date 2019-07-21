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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Крамаренко завоевала золото юниорского чемпионата мира в упражнении с мячом

Второе место заняла азербайджанская спортсменка Арзу Джалилова, третье - израильтянка Нога Блок

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Лала Крамаренко одержала победу в упражнении с мячом на первом в истории чемпионате мира среди юниоров по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

14-летняя Крамаренко набрала 21,525 балла. Серебряным призером стала азербайджанская спортсменка Арзу Джалилова (19,200), бронзовым - израильтянка Нога Блок (18,950).

В субботу Крамаренко стала победительницей чемпионата мира в командном турнире.

Крамаренко является трехкратной победительницей юниорского чемпионата Европы, который проходил в 2018 году в испанской Гвадалахаре. В 2016, 2017 и 2018 годах эта спортсменка занимала первые места на первенствах России.

Позднее в воскресенье пройдут финалы в упражнениях с булавами и лентой, а также в группах - в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, соревнования завершатся 21 июля.

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Летние олимпийские виды спорта
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