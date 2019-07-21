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Бокс

Участники Международного дня бокса возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Мероприятие прошло в преддверии церемонии открытия праздника

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Участники Международного дня бокса в Москве возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий

Мероприятие прошло в воскресенье в преддверии церемонии открытия праздника. В возложении приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли и другие почетные гости.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса, будут проходить на Красной площади в Москве с 20 по 22 июля. Запланированы открытые тренировки с титулованными спортсменами, установка нового мирового рекорда, концерты, профессиональные бои.

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