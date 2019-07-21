Творчески мыслил на корте. Евгений Кафельников стал членом Зала теннисной славы

Самым успешным в его карьере стал 1999 года, когда он победил на Открытом чемпионате Австралии и в течение шести недель (3 мая - 13 июня) возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Кафельников - первый российский теннисист, выигравший турнир серии Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Франции в 1996 году. Кроме того, в его активе две победы на Roland Garros в паре с чехом Даниэлем Вацеком (1996, 1997).

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников официально введен в Зал теннисной славы в ночь на воскресенье в американском Ньюпорте, он стал вторым россиянином, удостоенным такой чести, после Марата Сафина.

Кафельников пять раз подряд выигрывал Кубок Кремля (1997-2001), доходил до финала итогового турнира АТР в 1997 году, выиграл 26 турниров под эгидой АТР. Он является олимпийским чемпионом 2000 года, причем в Сиднее не считался фаворитом, скорее таковым был Марат Сафин, который незадолго до этого одержал победу на US Open.

На протяжении почти 10 лет Кафельников был лидером сборной России в Кубке Дэвиса. С его помощью национальная команда дважды выходила в финал турнира (1994, 1995). В победном для россиян финале 2002 года Кафельников уже не был ведущим теннисистом в команде, но тот успех он, бесспорно, заслужил.

Универсальный теннисист

О том, что Кафельников будет введен в Зал славы, стало известно в январе. Причем до этого его номинировали два раза, но в обоих случаях не избирали, поскольку он не набирал положенных 75% голосов действующих членов Зала славы.

"На самом деле это окончательная точка в моей профессиональной спортивной карьере", - сказал россиянин ТАСС после церемонии. По его словам, включение в Зал славы означает "признание в мировом теннисном сообществе". "Сейчас уже точно можно сказать, что карьера Евгения Кафельникова завершена таким прекрасным способом", - добавил спортсмен.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев вспомнил манеру игры Кафельникова. "Творчески, неординарно мыслил на корте и этим выделялся", - рассказал Тарпищев.

45-летний Кафельников является вице-президентом ФТР. Он исключил вариант, при котором будет заниматься профессионально каким-либо другим видом спорта, хотя по окончании теннисной карьеры серьезно играл в гольф, был первым вице-президентом Ассоциации гольфа России и даже становился чемпионом страны по этому виду спорта. Он подчеркнул, что не считает возможным "каким-то образом, хотя бы на малую часть где-нибудь в другом виде спорта подтвердить тот успех", который имел в теннисе. "Буду сейчас для своего удовольствия заниматься любым видом спорта", - сказал он.

В 2002 году Кубок Дэвиса сборной России с Кафельниковым в составе принесла легендарная волевая победа в пяти сетах Михаила Южного. "Кафельников был универсальным теннисистом, который ровно играл на всех покрытиях, выигрывал как Roland Garros, так и Открытый чемпионат Австралии. К его игре сложно было подобрать ключи, так как не было слабых мест, не зря он выиграл столько титулов в одиночном разряде", - подытожил Южный.