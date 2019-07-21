Российские гимнастки завоевали золото юниорского чемпионата мира в упражнении с обручами

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россиянки выиграли групповое соревнование в упражнении с пятью обручами на первом в истории чемпионате мира среди юниоров по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

Команда России набрала 26,250 балла. Вторыми стали итальянские гимнастки (25,100), бронзу завоевала сборная Белоруссии (24,650).

В составе сборной России победительницами стали Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.

Ранее в воскресенье Анастасия Симакова одержала победу в упражнении со скакалкой, Лала Крамаренко - в упражнении с мячом. В субботу сборная России завоевала золото в групповом многоборье и командном турнире.

Позднее в воскресенье пройдут финалы в упражнениях с булавами и лентой, а также в группах - в упражнении с пятью лентами.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, соревнования завершатся 21 июля.