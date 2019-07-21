Сборная России досрочно стала первой в медальном зачете ЮЧМ по художественной гимнастике

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу в медальном зачете юниорского чемпионата мира в Москве. Россиянки стали недосягаемыми для соперниц после того, как завоевали в воскресенье золотые награды в групповых упражнениях с пятью обручами.

Перед тремя оставшимися воскресными финалами в активе сборной России пять золотых наград из пяти возможных. В субботу были одержаны победы в групповом многоборье (Дана Семиренко, Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова и Алиса Тищенко) и в командном турнире (группа вместе с Лалой Крамаренко, Анастасией Симаковой и Дарией Сергаевой, которые выступают с индивидуальными программами). В воскресенье россиянки победили в упражнениях со скакалкой (Симакова), мячом (Крамаренко) и в групповых упражнениях с пятью обручами.

В воскресенье также будут разыграны награды в упражнениях с булавами (Крамаренко), лентой (Сергаева) и в групповых упражнениях с пятью лентами.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве с 19 по 21 июля.