Российские саблисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира по фехтованию

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Российские саблисты уступили команде Германии со счетом 43:45 в четвертьфинале чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Будапеште.

В 1/8 финала россияне победили японцев (45:24). В составе сборной России выступали Вениамин Решетников, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко и Алексей Якименко.

В субботу завершился личный турнир чемпионата мира, сборная России завоевала четыре награды - одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Золото завоевала Инна Дериглазова (рапира), серебряными призерами стали Софья Великая (сабля) и Сергей Бида (шпага), бронзовым призером - Дмитрий Жеребченко (рапира).

В воскресенье также будет разыгран комплект наград в командных женских соревнованиях на шпагах. Сборная России пробилась в финал соревнований, где встретится с командой Китая. Чемпионат мира завершится 23 июля.