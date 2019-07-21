{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по фехтованию

Российские саблисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира по фехтованию

В 1/4 финала россияне уступили немцам

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Российские саблисты уступили команде Германии со счетом 43:45 в четвертьфинале чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Будапеште.

В 1/8 финала россияне победили японцев (45:24). В составе сборной России выступали Вениамин Решетников, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко и Алексей Якименко.

В субботу завершился личный турнир чемпионата мира, сборная России завоевала четыре награды - одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Золото завоевала Инна Дериглазова (рапира), серебряными призерами стали Софья Великая (сабля) и Сергей Бида (шпага), бронзовым призером - Дмитрий Жеребченко (рапира).

В воскресенье также будет разыгран комплект наград в командных женских соревнованиях на шпагах. Сборная России пробилась в финал соревнований, где встретится с командой Китая. Чемпионат мира завершится 23 июля.

ЧМ-2019 по водным видам спорта
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4x100 м вольным стилем на ЧМ
Победили американцы
Читать полностью