Россиянка Крамаренко стала трехкратной победительницей ЮЧМ по художественной гимнастике

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россиянка Лала Крамаренко стала первой в упражнении с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниоров, это золото стало третьим для спортсменки на турнире. Соревнования проходят в Москве.

14-летняя Крамаренко набрала 20,750 балла. Серебряным призером стала итальянка София Раффаэли (19,450), бронзовым - израильтянка Ася Ади Кац (19,250).

В воскресенье Крамаренко стала победительницей чемпионата мира в упражнении с мячом, а в субботу - в командном турнире. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет соревнований, завоевав на данный момент шесть золотых медалей из шести возможных.

Позднее в воскресенье пройдут финалы в упражнении с лентой и в групповых упражнениях с пятью лентами.

Крамаренко является трехкратной победительницей юниорского чемпионата Европы, который проходил в 2018 году в испанской Гвадалахаре. В 2016, 2017 и 2018 годах спортсменка занимала первые места на первенствах России.

Первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, соревнования завершатся 21 июля.