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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Сергаева выиграла упражнение с лентой на ЮЧМ по художественной гимнастике

14-летняя спортсменка набрала 17,650 балла

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россиянка Дария Сергаева выиграла золото в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниоров. Соревнования проходят в Москве.

14-летняя Сергаева набрала 17,650 балла. Серебряным призером стала израильтянка Ася Ади Кац (17,100), бронзовым - испанка Сальма Солаун (16,750).

Позднее в воскресенье пройдет финал в групповом упражнении с пятью лентами. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет соревнований, завоевав на данный момент семь золотых медалей из семи возможных.

В субботу Сергаева стала победительницей чемпионата мира в командном турнире.

Сергаева является трехкратным призером юношеских чемпионатов России. Также она становилась первой в упражнении с мячом на этапе юношеского Гран-при в чешском Брно (2017) и выигрывала командные соревнования на этапе юношеского Гран-при в Москве (2018).

Первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, соревнования завершатся 21 июля.

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Летние олимпийские виды спорта
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