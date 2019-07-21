Австралийские пловчихи завоевали золото в эстафете 4х100 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по плаванию, за которую выступали Бронте Кэмпбелл, Брианна Тросселл, Эмма Макклеон и Кейт Кэмпбелл, завоевала золотую медаль в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в корейском Кванджу.
Спортсменки показали в финале результат 3 минуты 30,21 секунды, что является новым рекордом чемпионатов мира. Вторыми стали американки Мэллори Комерфорд, Эбби Вайтцель, Келси Уоррелл и Симоне Мануэль (3.31,02). Третье место заняли канадки Кайла Санчес, Тэйлор Рак, Пенни Олексяк и Маргарет Мачейл (3.31,78).
Российская сборная в составе Дарьи Устиновой, Марии Каменевой, Софьи Лобовой и Арины Опенышевой не смогла квалифицироваться в финал, показав в отборе девятый результат (3.38,94). Благодаря этому россиянки смогли завоевать лицензию в данной дисциплине на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|14
|9
|1
|24
|2
|Россия
|9
|5
|1
|15
|3
|Австралия
|3
|1
|2
|6
|4
|Германия
|2
|1
|3
|6
|5
|Бразилия
|2
|0
|0
|2
|6
|США
|1
|4
|6
|11
|7
|Франция
|1
|3
|1
|5
|8
|Украина
|1
|0
|5
|6
|9
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|10
|Италия
|0
|4
|3
|7