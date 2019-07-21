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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Австралийские пловчихи завоевали золото в эстафете 4х100 м вольным стилем на ЧМ

Российская сборная не смогла квалифицироваться в финал
Женская сборная Австралии по плаванию AP Photo/Mark Schiefelbein
Описание
Женская сборная Австралии по плаванию
© AP Photo/Mark Schiefelbein

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по плаванию, за которую выступали Бронте Кэмпбелл, Брианна Тросселл, Эмма Макклеон и Кейт Кэмпбелл, завоевала золотую медаль в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в корейском Кванджу.

Спортсменки показали в финале результат 3 минуты 30,21 секунды, что является новым рекордом чемпионатов мира. Вторыми стали американки Мэллори Комерфорд, Эбби Вайтцель, Келси Уоррелл и Симоне Мануэль (3.31,02). Третье место заняли канадки Кайла Санчес, Тэйлор Рак, Пенни Олексяк и Маргарет Мачейл (3.31,78).

Российская сборная в составе Дарьи Устиновой, Марии Каменевой, Софьи Лобовой и Арины Опенышевой не смогла квалифицироваться в финал, показав в отборе девятый результат (3.38,94). Благодаря этому россиянки смогли завоевать лицензию в данной дисциплине на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай149124
2Россия95115
3Австралия3126
4Германия2136
5Бразилия2002
6США14611
7Франция1315
8Украина1056
9Венгрия1001
10Италия0437
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