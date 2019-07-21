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Летние олимпийские виды спорта

Россиянки выиграли все золотые медали первого юниорского ЧМ по художественной гимнастике

Турнир прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россиянки победили в групповых соревнованиях в упражнении с пятью лентами на чемпионате мира среди юниорок по художественной гимнастике и завоевали восемь золотых медалей из восьми возможных. Соревнования завершились в Москве.

Команда России набрала 21,450 балла. Вторыми стали белорусские гимнастки (19,550), бронзу завоевала сборная Израиля (19,000).

В составе сборной России победительницами стали Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.

Ранее в воскресенье золото завоевали Лала Крамаренко (мяч, булавы), Дария Сергаева (лента), Анастасия Симакова (скакалка) и сборная России в упражнении с пятью обручами. В субботу россиянки выиграли командный турнир и групповое многоборье.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках".

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Летние олимпийские виды спорта
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