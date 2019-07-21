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Футбол в России

Российская премьер-лига продолжит проверку инцидента после матча "Ростов" - "Спартак"

По итогам разбирательства премьер-лига даст оценку случившемуся

ТАСС, 21 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) продолжит проверку инцидента с болельщиками, который произошел после матча второго тура между "Ростовом" и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. Фанатам разрешили покинуть стадион через 45 минут после окончания матча.

"В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с инцидентом после матча второго тура РПЛ "Ростов" - "Спартак", проверка, проводимая лигой, будет продолжена. По итогам разбирательства премьер-лига даст оценку случившемуся", - говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье РПЛ выступила с заявлением по поводу инцидента, в котором говорилось, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники.

Матч "Ростов" - "Спартак" прошел на "Ростов-Арене" в субботу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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