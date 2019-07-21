Трибуны "ВТБ-Арены" получили имена легендарных тренеров футбольного клуба "Динамо"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Трибунам "ВТБ-Арены - Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке присвоили имена известных тренеров московского клуба "Динамо", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прошла перед началом встречи второго тура Российской премьер-лиги между "Динамо" и казанским "Рубином". Трибуна А получила имя Александра Пономарева, трибуна B будет носить имя Константина Бескова, трибуна C названа в честь Александра Севидова, трибуна D - в честь Михаила Якушина.

Праздничная предматчевая программа началась за два часа до начала встречи в торговом центре, который находится на территории стадиона. Внутри торгового центра была размещена студия клубного телевидения "Динамо", во время трансляции ведущий вызывал всех болельщиков, которые хотели пожелать "Динамо" удачи в новом сезоне. В другом конце торгового центра перед зрителями выступила музыкальная группа, участники которой являются болельщиками бело-голубых.

После выступления началась автограф-сессия бывших футболистов "Динамо" Кевина Кураньи, Люка Уилшера, Лео Фернандеса и Йована Танасиевича. Болельщики имели возможность сфотографироваться с игроками, пообщаться со своими кумирами, также футболисты вручили сезонные абонементы болельщикам "Динамо".

Реконструкция стадиона "Динамо" началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей. В матче открытия реконструированного стадиона 26 мая в рамках 30-го тура чемпионата России прошлого сезона "Динамо" сыграло вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 3:3. "ВТБ-Арена" 6 июля приняла матч за Суперкубок России, в котором "Локомотив" победил петербургский "Зенит" (3:2).